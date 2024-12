Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Cagliari-Inter, gara valida per la 18esima giornata di Serie A, in programma domani all'Unipol Domus (fischio d'inizio alle 18). Il fischietto della sezione di Roma 1 sarà assistito da Modin e Mora, con Giua nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR, a Lissone, la coppia Serra-Maresca. Di seguito tutte le designazioni del penultimo turno del girone d'andata di campionato:

EMPOLI – GENOA Sabato 28/12 h.15.00

RAPUANO

PERETTI – DI GIOIA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

PARMA – MONZA Sabato 28/12 h.15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – RICCI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – INTER Sabato 28/12 h.18.00

DOVERI

MONDIN – MORO

IV: GIUA

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

LAZIO – ATALANTA Sabato 28/12 h.20.45

MASSA

BINDONI – ROSSI M.

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

UDINESE – TORINO h.12.30

FOURNEAU

ROSSI C. – DI GIACINTO

IV: PRONTERA

VAR: ABISSO

AVAR: SOZZA

NAPOLI – VENEZIA h.15.00

MARCHETTI

RASPOLLINI – PALERMO

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – FIORENTINA h. 18.00

MARIANI

BERTI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: GUIDA

MILAN – ROMA h. 20.45

FABBRI

COSTANZO – VECCHI

IV: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

COMO – LECCE Lunedì 30/12 h. 18.30

PICCININI

DEL GIOVANE – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

BOLOGNA – H. VERONA Lunedì 30/12 h. 20.45

AYROLDI

ROSSI L. – CECCON

IV: DIONISI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI BELLO