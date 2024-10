Sono stati resi noti dall'AIA gli arbitri della settima giornata del campionato di Serie A. Per l'incontro di sabato sera tra Inter e Torino a San Siro è stato scelto il genovese Matteo Marcenaro, che avrà come assistenti Giallatini e Bercigli, con Colombo quarto uomo. In sala VAR sarà il turno di Rosario Abisso, con Aureliano in qualità di vice.

Ecco il quadro completo delle designazioni:

NAPOLI – COMO Venerdì 04/10 h.18.30

FELICIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: ZUFFERLI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

H. VERONA – VENEZIA Venerdì 04/10 h.20.45

GUIDA

COLAROSSI – TOLFO

IV: SCATENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: SOZZA

UDINESE – LECCE Sabato 05/10 h.15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – GENOA Sabato 05/10 h.18.00

CHIFFI

MASTRODONATO – PALERMO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

INTER – TORINO Sabato 05/10 h.20.45

MARCENARO

GIALLATINI – BERCIGLI

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO

JUVENTUS – CAGLIARI h.12.30

MARINELLI

DI IORIO – BAHRI

IV: DI MARCO

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI

BOLOGNA – PARMA h. 15.00

DI BELLO

CARBONE – PERETTI

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

LAZIO – EMPOLI h. 15.00

AYROLDI

MONDIN – CORTESE

IV: RUTELLA

VAR: GHERSINI

AVAR: DI PAOLO

MONZA – ROMA h. 18.00

LA PENNA

SCATRAGLI – MORO

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

FIORENTINA – MILAN h. 20.45

PAIRETTO

ROSSI L. – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO

