Vacilla la certezza del 23 agosto come data d’inizio del prossimo campionato di Serie A: il consiglio di Lega ieri ha preferito rimandare la decisione sullo start della stagione 2025-2026, probabilmente alla fine di aprile, una volta conosciuto l’esito delle semifinali di Coppa Italia. Da Bologna-Empoli e Inter-Milan, usciranno non solo le due finaliste del torneo ma anche due qualificate alla Supercoppa italiana, se venisse confermata la Final Four. Come riporta il Corriere dello Sport, spetta agli arabi, che potrebbero passare la mano qualora non fosse garantita la presenza delle tradizionali big.

Con l’eventuale passo indietro dei sauditi, la Lega tornerebbe alla finale in gara secca: vincitrice dello Scudetto contro vincitrice della Coppa Italia e, a quel punto, l’evento potrebbe tornare ad agosto quando però è previsto anche l'inizio della Coppa Italia. L'unica certezza emersa è che non ci saranno soste a Natale, visto l'ingolfamento del calendario.