Aldo Serena crede nelle chance di Inter e Milan di andare avanti nelle coppe europee. "Sono club storicamente votati all’Europa più prestigiosa — dice al Corriere della Sera —. Nelle varie generazioni, si sono quasi sempre presentati al via con l’ambizione di vincere o di andare comunque molto avanti, presentando squadre di alta qualità. Milano è da sempre un punto di riferimento calcistico nel mondo".

In particolare l'Inter ha una virtù su tutte, secondo Serena. "Il tessuto di gioco, che Simone Inzaghi ha ulteriormente raffinato e limato rispettando caratteristiche e qualità di una rosa che cambia di stagione in stagione. Vedo dinamiche offensive uniche, con una capacità eccezionale di ribaltare l’azione a grande velocità coinvolgendo tutti, braccetti compresi. L’Inter è una squadra decisamente moderna. Mi è piaciuto molto, poi, il lavoro fatto con Thuram, oggi attaccante completo sotto ogni punto di vista".

Per contro "bisogna arginare gli infortuni e cercare più soluzioni nell’emergenza per arrivare al top in primavera quando tutto, o quasi, si deciderà. Si gioca ogni tre giorni, “scarico” e allenamenti specifici sono inevitabilmente ridotti. E in estate (tra Europei e Coppa America) alcuni giocatori di fatto non si sono mai fermati, Lauraro su tutti. È un lavoro difficilissimo per lo staff tecnico, anche a livello di rotazioni, mi convince però la gestione generale di Inzaghi, che per esempio sta cercando più alternative come vice Çalhanoglu, vedi Zielinski. Inter vittoriosa in Champions? Per qualità di gioco, avrebbe già potuto portarla a casa contro il City, due anni fa. Questa squadra conosce e gestisce sempre meglio tensioni e pressioni che inevitabilmente emergono nel percorso verso la finale. Quest’anno, in particolare, ci sono big momentaneamente in difficoltà, ma il livello delle migliori resta altissimo, e penso al Liverpool. Detto ciò, l’Inter è sicuramente fra le favorite».

Infine un giudizio sul prossimo derby. "Una grande sfida. Portando a casa la Supercoppa italiana, il Milan ha sicuramente trovato una traccia concreta per mettere in difficoltà l’Inter, che a sua volta ha comunque troppa esperienza per subire psicologicamente gli ultimi due ko nei derby. Classifica alla mano, è il Milan a non potersi più permettere passi falsi. C’è sicuramente maggiore pressione sui rossoneri".