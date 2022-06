Non è ancora il 100%, ma ci siamo vicinissimi. Stefano Sensi ha deciso di accettare il corteggiamento del Monza, che lo vuole per il suo primo anno di Serie A della sua storia. Il centrocampista di proprietà dell'Inter, reduce dal prestito alla Sampdoria, sa già di non rientrare più nei piani nerazzurri e aspettava la chiamata giusta per proseguire la propria carriera. Evidentemente l'incontro a casa di Adriano Galliani è stato convincente, perché il classe '95 si è convinto a vestire per la nuova stagione la maglia dei brianzoli, dove avrà grandi responsabilità e potrà rilanciare la propria carriera. Venerdì è in agenda il contatto decisivo per definire questo trasferimento che alla fine fa comodo a tutte le parti in causa.