Sentite la pressione? Galliani ha detto che dovete puntare il decimo posto? "Beh sì, le aspettative sono alte ma non dobbiamo farci coinvolgere. Dobbiamo preparare ogni partita al meglio, noi dovremo dare solo il 100% in campo".

A margine della vittoria conquistata dal Monza nel test amichevole giocato a Monzello contro il Piacenza, Stefano Sensi si è soffermato con i cronisti presenti per rispondere alle loro domande, non mancando di sottolineare l'entusiasmo che si sta respirando nello spogliatoio in vista della prima, storica partecipazione in Serie A dei brianzoli: "L'impatto è stato super-positivo, sono contento della scelta che ho fatto - ribadisce il centrocampista di proprietà dell'Inter -. Dobbiamo fare bene, sarà difficile ma con il lavoro possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

A livello personale, ti vuoi togliere qualche sassolino dalle scarpe?

"No, penso che non devo dimostrare niente a nessuno perché non ho nulla contro nessuno. Non ho sassolini nelle scarpe, devo solo pensare a fare il mio, a portare a casa più punti possibili per la squadra".

A livello fisico come ti senti? Puoi diventare il leader tecnico della squadra?

"Mi sento bene, questa preparazione ci serve per metterci in condizione. Io leader? No, non ce ne devono essere, prima viene il gruppo. Ognuno vuole dare il 100%, in primis viene la squadra".