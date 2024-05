La clausola di rescissione da 40 milioni scritta sul contratto di Zirkzee vale per tutti, non solo per il Bayern Monaco. E, considerando la quota che spetterebbe in ogni caso ai bavaresi in caso di cessione, al Bologna resterebbero appena 21 milioni. Questo quanto svela oggi il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano romano, infatti, il Bayern starebbe valutando seriamente la possibilità di riportare Zirkzee a Monaco e poi di venderlo a un’altra società, considerato che in questo ruolo ha già Harry Kane. La domanda è: a chi andrebbero i soldi in più nel caso in cui Zirkzee finisse successivamente a un altro club, diciamo magari a 50 milioni? A Kia Joorabchian, l’agente dell’olandese, (pare) come commissione. Kia che aveva fatto da consulente della società cinese (lo Shanghai SIPG) dalla quale era stato rilevato Marko Arnautovic e che è stato il Grande Regista dello sbarco dello stesso Zirkzee a Bologna. Un intreccio mica male...