Niente recuperi per Simone Inzaghi in vista della sfida di sabato contro l'Atalanta. Il piacentino per la trasferta a Bergamo contro gli uomini di Gasperini dovrà molto probabilmente fare a meno ancora una volta di Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. L'ex Bologna e l'ex Juventus anche oggi hanno svolto allenamento differenziato rispetto al resto dei compagni.

