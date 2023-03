José Mourinho gonfia il petto per il piccolo rinascimento del calcio italiano, capace di portare ben sei squadre su sette ai quarti di finale della tre competizioni europee. "E' importante recuperare il prestigio per l'Italia - ha spiegato lo Special One a margine dello 0-0 della sua Roma sul campo della Real Sociedad -. Ci sono tre squadre ai quarti di Champions, il Paese che ha più rappresentanti; noi e la Juve siamo ai quarti di Europa League, anche se qua i bianconeri non dovevano esserci perché se sei eliminato da una competizione (la Champions, ndr), sei eliminato del tutto. Poi c'è la Fiorentina che è candidatissima a vincere la Conference. E' top, top. Anche il modo in cui Inter e Milan hanno eliminato squadre fortissime (Porto e Tottenham, ndr), con un gioco difensivo ma serio; se vinci in casa, giochi la seconda come vuoi. Sono molto contento, è una cosa prestigiosa per tutti noi. Se qualche mio amico portoghese o inglese mi dice qualcosa del calcio italiano, gli dico che ci sono sei squadre ai quarti. Rispetto, rispetto".