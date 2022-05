La cerimonia di premiazione della squadra campione d'Italia 2021-22, ufficializza la Lega Sere A, avverrà o al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, al termine dell’incontro Sassuolo-Milan, o allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, alla fine della gara Inter-Sampdoria. Tutti i giocatori e l’allenatore della squadra che si aggiudicherà lo scudetto saranno chiamati sul palco per ricevere la medaglia d’oro di Campione d’Italia, col capitano che salirà per ultimo per alzare il trofeo. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in diretta da DAZN, SKY e broadcaster esteri.