Derby d'Italia da dimenticare per i nerazzurri di Simone Inzaghi che incassano due gol, perdono il match e posti in classifica. Una brutta trasferta per l'Inter che non si limita ad incassare esclusivamente un pessimo risultato ma vede anche uno dei suoi tesserati sotto la lente d'ingrandimento della Procura Federale. Secondo Adnkronos infatti, Edin Dzeko è entrato nel mirino della Figc che avrebbe "aperto un fascicolo sul gesto dell'attaccante", reo di aver mostrato gli 'attributi' agli ultras della Juventus che lo avevano preso di mira nel corso della gara.