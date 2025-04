Dopo gli scontri avvenuti nella Capitale prima del derby tra Lazio e Roma, andato in scena la scorsa domenica, il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di entrambe le squadre capitoline fino a fine stagione, oltre che non sarà più consentito lo svolgimento in orario serale di partite considerate ad alto rischio. La decisione del Viminale impatterà sulle trasferte a Milano per le sfide contro l'Inter di entrambe le squadre.

La squadra di Ranieri farà visita all'Inter tra due turni di Serie A, la prossima in casa per i nerazzurri, mentre la Lazio verrà a giocare la trasferta al Meazza contro la squadra di Simone Inzaghi il prossimo 18 maggio, alla penultima giornata. Partite che dunque non vedranno la partecipazione dei tifosi avversari.

