Storie tese nel finale di Monza-Fiorentina, con protagonisti Valentin Carboni e Cristiano Biraghi; i due hanno quasi rischiato di venire alle mani, prima di venire separati dai componenti delle due panchine. Ai microfoni di Sky Sport, il capitano della Fiorentina nel dopopartita ha fatto mea culpa per l'accaduto: "Cos'è successo? Niente, ho sbagliato io, non devo avere certe reazioni, sono uno dei più grandi in campo. Ho chiesto scusa, la prossima volta non lo rifaccio più".