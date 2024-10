Ezequiel Schelotto, ex giocatore di Inter e Atalanta, intervistato dal Corriere di Bergamo ha esaltato i colpi di mercato della formazione orobica: "I Percassi hanno confermato Gian Piero Gasperini, è stato il miglior colpo. Poi Nicolò Zaniolo e Lazar Samardzic stanno facendo bene, è arrivato Mateo Retegui e hanno mantenuto la stessa linea di una squadra che lotterà fino alla fine per lo scudetto, come l’Inter, il Napoli e la Juve. Nessuno vuole affrontare la Dea".

Ma Schelotto torna spesso a Bergamo? "Dico la verità, non sono più tornato. Il mio passaggio all’Inter non era stato capito dai tifosi, ma spesso penso che sono passati dieci anni, ho chiesto scusa mille volte, voglio bene all’Atalanta e mi piacerebbe tornare. C’è anche il nuovo stadio da vedere".

