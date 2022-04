Lo scetticismo che si sta respirando da qualche settimana attorno all'Inter, precipitata in classifica dal primo al terzo posto, non condiziona più di tanto il lavoro di Simone Inzaghi, che è consapevole che alcuni appunti mossi alla sua squadra siano tendenziosi: "Le critiche vanno accettate e ho l'intelligenza per capire. Quelle costruite ad arte so da dove vengono e non le prendo in considerazione", ha puntualizzato il tecnico nerazzurro parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vale una stagione contro la Juventus.