Dopo il suo rifiuto di tornare al Brest, con cui l'Inter aveva trovato l'accordo per una cessione a titolo definitivo da 6-7 milioni di euro, Martin Satriano è pronto a fare le valigie per tornare in Francia. Stavolta però, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, sarà il Lens ad accoglierlo. L'intesa è per un prestito con diritto di riscatto fissato, fa sapere Calciomercato.com, a 6 milioni di euro.

Diritto di riscatto che, alla concretizzazione di determinate condizioni (obiettivi di squadra) , potrà diventare un obbligo per il club transalpino.

