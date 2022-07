Ancora una volta, Alexis Sanchez affida a Instagram i propri pensieri nelle ore caldissime in cui sta decidendo quale sarà la prossima tappa della sua carriera dopo l'Inter. Il messaggio dell'attaccante cileno, accompagnato dalla canzone 'Eyes of the tiger' e da una fotografia che lo ritrae ad Appiano Gentile sorridente in compagnia di Alessandro Bastoni, recita testualmente così: "Fallo per te, solo tu conosci i tuoi limiti, continuando a crescere e a migliorare sempre. Qualunque siano le circostanze della tua vita".