Il Comune di Milano conferma la decisione di chiedere a Inter e Milan una somma di oltre dieci milioni di euro per la gestione dello stadio San Siro. A spiegare tutto è Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, che ha parlato in commissione consiliare del credito che il Comune ha nei confronti delle due società per l’affitto dello stadio San Siro. “La nostra amministrazione prevede che il Comune è a credito di circa 11 milione di euro. Già a partire dall’1 giugno è stato convocato un collegio tecnico per formalizzare la richiesta di 10.772.000 euro verso i due club. Dobbiamo dimostrare alla Corte dei Conti di aver chiuso la partita e riaperto il quinquennio e sperare di fare un ulteriore controllo dei lavori a scomputo nel 2030. Inoltre, un altro rilievo riguarda il contributo per 3 milioni e mezzo deliberato nel 2016 a favore dei due club. Tale valore, presente nei nostri bilanci come residuo, non sarà più presente nel prossimo rendiconto in quanto portato in economia".