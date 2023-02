San Siro farà il pieno di tifosi per i prossimi due appuntamenti che vedranno l'Inter protagonista tra campionato e Champions league. Sabato sera, per la 23esima giornata di Serie A, i nerazzurri ospiteranno l'Udinese potendo contare sulla spinta di quasi 70mila spettatori (sono disponibili gli ultimi biglietti a partire da 5€ per i terzi anelli). Mercoledì, invece, tornerà la magia delle notti europee alla Scala del Calcio, che ieri ha ospitato Milan-Tottenham: Inter-Porto è vicino al tutto esaurito, anche in questo caso i tagliandi rimasti sono pochi.