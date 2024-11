Dopo la vittoria sul Perù, a prendere la parola in conferenza stampa per l'Argentina è Walter Samuel, in mancanza di Lionel Scaloni che, come annunciato da "The Wall", non si sentiva in condizioni di affrontare l'appuntamento con i cronisti ("Nulla di preoccupante", ha sottolineato Samuel).

L'ex difensore ha parlato anche della prova di Lautaro Martinez, match winner della sfida. "Siamo molto contenti di lui, sa quello che vogliamo. Lo apprezziamo non solo per i gol, ma per come aiuta la squadra: è stato uno di quelli che hanno recuperato più palloni".