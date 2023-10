Il Salisburgo, prossima avversaria dell'Inter in Champions League, vive una giornata simile a quella vissuta ieri dall'Inter riuscendo a buttare via due punti in casa dell'Austria Klagenfurt. I campioni d'Austria mettono la gara sul binario giusto grazie ai gol di Roko Simic e Forson Amankwah, ma l'espulsione al minuto 38 di Strahinja Pavlovic cambia l'inerzia del match, con i carinziani che ne approfittano e riescono a pareggiare i conti con Nicolas Wimmer nel recupero del primo tempo e con Florian Jaritz che al 74esimo trova il gol del definitivo 2-2. Salisburgo che con questo pareggio perde la vetta della classifica a vantaggio dello Sturm Graz.

