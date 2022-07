Salernitana sia per Lorenzo Pirola che, dopo aver pronunciato il suo sì definitivo al club campano, ha già raggiunto la squadra di Davide Nicola in ritiro. A renderlo noto sono i colleghi di SalernitanaNews.it che hanno documentato l'arrivo del difensore al ritiro dei campani. L'ex Monza ha svolto ieri le visite mediche a Salerno ed è arrivato in mattinata a Monaco di Baviera prima di partire alla volta di Jenbach. "Da pochissimo sono giunti in albergo e questo pomeriggio entrambi si alleneranno, presumibilmente a parte" si legge.