"Non ho letto il ricorso, ma è chiaro che questo è un percorso a ostacoli. Noi dobbiamo fare ciò che è giusto, da un lato tutelare i diritti di chi vive in quei quartieri, dall'altro delle squadre che legittimamente chiedono un nuovo stadio. Dopo di che non è che possiamo pensare di potere incidere su tutto, e soprattutto sulle coscienze collettive". E' il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala, riportato da Ansa dopo la notizia riportata oggi dal Corriere della Sera riguardante un nuovo ricorso contro il nuovo San Siro.