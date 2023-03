L'ex dirigente nerazzurro Walter Sabatini si è espresso anche sulla stagione dell'Inter nel corso della chiacchierata su Twitch con la Gazzetta dello Sport: "Pensavo facesse meglio, ma non penso che il problema sia nel rapporto tra Simone Inzaghi e i calciatori. Simone è un giovane, magari è portato ad una confidenza giuliva con loro, ma non vuol dire rinunciare all'autorevolezza. Alla Lazio ha allento grandi giocatori di spessore e personalità. Il problema è da ricercare nella discontinuità, i Mondiali hanno restituito calciatori non ancora pronti per tornare a giocare in campionato. Salvo il Napoli tutte hanno avuto questo tipo di difficoltà”.