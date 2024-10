Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Tra i vari temi trattati si parla anche di Beppe Marotta.

"Provo affetto per lui, dai tempi comuni di Varese - le sue parole -. Ma non sono un suo ammiratore: io sono un provocatore, lui aggiusta sempre tutto. Io mi sono dimesso una ventina di volte, lui non l'avrebbe mai fatto".