Interpellato dai colleghi di Radio 24 in qualità di doppio ex, Walter Sabatini si è espresso così sulla sfida che domenica sera metterà di fronte Inter e Roma a San Siro, dove è pronta un'accoglienza non proprio amichevole per Romelu Lukaku da parte dei tifosi di casa: "E' credibile che ci sarà una sorta di contestazione, ma lui ha le spalle larghe e se ne sbatterà le scatole - le parole dell'ex coordinatore dei club della galassia Suning -. Lukaku sta mettendo orgoglio e partecipazione con la maglia della Roma, fa gol a ripetizione e non si fermerà a San Siro. Vorrà fare la sua partita e vincerla".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!