Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato della cavalcata dell'Inter che porterà la squadra di Inzaghi a giocarsi la Champions League in finale con il City di Guardiola. "Il Manchester City senza dubbio parte come favorito, ma questo è un vantaggio per l’Inter, che non deve assolutamente sentirsi battuta. L’Inter può fare male, e in una partita sola ce la può fare: non dico nemmeno miracolo, ma soltanto vincere. È in grado di riuscirci", dice l'ex bomber tedesco.

Come hanno festeggiato l’ingresso in finale gli interisti di Monaco?

"Bene, molto bene. E io ho sentito una soddisfazione particolare perché l’Inter... è l’Inter, la mia squadra come il Bayern. Ho mandato anche un messaggio al mio amico Beppe Marotta".

Di che tipo?

"Lui secondo me è stato un genio quest’anno, ha dovuto costruire con quattro soldi una squadra che adesso è finalista della Champions League, non è che ha speso una barca di denaro o lo ha avuto a disposizione".

Inter sfavorita in finale: perché sarebbe un vantaggio?

"Già quando era nella fase a gironi, nessuno pensava che l’Inter si qualificasse. Io avevo detto che passava insieme al Bayern, ma lo dicevo per affetto. Tutti puntavano su Bayern e Barcellona. Ma Inzaghi è andato avanti. La squadra non è da sottovalutare, in tutti i reparti è stabile. La difesa è di cemento, a centrocampo corrono e lavorano, sono disposti tutti al sacrificio. In attacco Lautaro è un centravanti da titolo mondiale, Dzeko sempre fresco e Lukaku migliora di partita in partita. L’Inter è una squadra che può far male anche al City".

Simone Inzaghi, che iniziò la Champions perdendo con il Bayern, come ha costruito la strada verso la finale?

"Dopo la prima gara del girone ho pensato che per l’Inter sarebbe stato molto complicato qualificarsi. Ma la svolta è stata la partita di Barcellona. Si sono sbloccati, hanno giocato molto bene. Da lì in avanti hanno fatto bene, è nata la gran bella stagione che li ha portati fino a Istanbul. In campionato poteva fare meglio, certo, però oggi almeno sembra che riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions. Se ci riescono, saranno anche più tranquilli in finale".

