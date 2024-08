Nelle sue prime parole da nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia, Geronimo Rulli, portiere argentino che difenderà quest'anno i pali dei Phocéens, ha espresso la sua ammirazione per il nuovo compagno di squadra Valentin Carboni, arrivato nella città provenzale dall'Inter: "Val è un grande giocatore. È un talento che non vedi spesso. Sono sicuro che quando la gente lo vedrà giocare non crederà che abbia 18 o 19 anni. Sono rimasto sorpreso quando ci siamo trovati insieme alla Copa America. È una persona che lavora molto, un ragazzo molto tranquillo, timido, ma che ha sempre dato il massimo e non ho dubbi che ci aiuterà giocando al suo massimo livello".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!