Ronaldo punta in alto: l'ex attaccante dell'Inter ha in mente un piano ambizioso per prendersi la presidenza della CBF, la Federcalcio brasiliana. Lo rivela il quotidiano Sport: il Fenomeno vuole risollevare l'immagine della federazione, alle prese con una crisi istituzionale che ha portato sette presidenti ad alternarsi negli ultimi 12 anni. L'attuale presidente, Ednaldo Rodrigues, arrivato ad interim nel 2021, dovrebbe restare in carica fino a marzo 2026 dopo che a dicembre fu licenziato da un giudice di Rio de Janeiro ed è riuscito a tornare in carica solo poche settimane dopo grazie a una misura precauzionale pronunciato da Gilmar Mendes, giudice della Corte Suprema Federale. La sua presidenza resta però appesa a un filo, poiché potrebbe finire per essere accantonato dalla sessione plenaria della Corte Suprema brasiliana.

Ronaldo ovviamente punta anche al rilancio della Seleçao, per la quale, secondo Sport, ha in mente di ingaggiare Pep Guardiola come commissario tecnico. Suo braccio destro nell'operazione è Andrés Sánchez, il presidente del Corinthians che lo ha ingaggiato nel dicembre 2008. Fu allora che tra i due nacque un'amicizia forte e duratura. Starà a lui e al suo carisma procacciare voti per Ronie, che dal canto suo sta lavorando dietro le quinte per raccogliere sostenitori.

