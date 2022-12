Ronaldo il Fenomeno è protagonista di una chiacchierata con DAZN in cui, ovviamente, si parla anche del suo rapporto con l'Inter. L'ex stella brasiliana viene però inizialmente incalzata sulla clamorosa mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar: "Ho reagito con tristezza perché l'Italia è un grande simbolo, una grande nazione che gioca a calcio. Gli italiani sono innamorati del calcio, tutto il mondo appassionato di calcio vorrebbe vedere l'Italia ai Mondiali. Ci sarà qualcosa che non va perché non partecipano da due edizioni di fila: sicuramente bisogna fare un lavoro specifico per tornare a giocare un Mondiale, magari puntare sui giovani nei prossimi anni".

Chi è il difensore italiano che ti ha messo più in difficoltà?

"Uno speciale con cui ci siamo affrontati tantissime volte è Paolo Maldini. Secondo me è stato quello più duro, il più intelligente. È quello che mi ha messo più in difficoltà".