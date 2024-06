L'Arabia Saudita ha provato ad ingolosire Benjamin Pavard, ma il francese ha detto no ai milioni sauditi ribadendo la volontà di restare ancora all'Inter. Questo il retroscena di mercato svelato su X da Fabrizio Romano: "Nelle ultime settimane i club della Pro League saudita si sono rivolti agli agenti di Benjamin Pavard, ma lui ha subito deciso di chiudere la porta. Pavard non ha voluto aprire le trattative con i club SPL", si legge.

🇸🇦 Saudi Pro League clubs have approached Benjamin Pavard's agents in the recent weeks, but he immediately decided to close the door.



Pavard didn't want to open talks with SPL clubs. pic.twitter.com/3U7waw4zZK