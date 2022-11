La delusione per il derby capitolino perso domenica sera contro la Lazio brucia ancora sulla pelle di José Mourinho che oggi, durante la conferenza stampa prima di Sassuolo-Roma, non ha nascosto di aspettarsi dal gruppo uno step ulteriore dopo la vittoria in Conference League della scorsa stagione: "Non parlerò dei singoli, ma non posso dire di essere soddisfatto dell’evoluzione di alcuni giocatori - ha detto lo Special One -. Possiamo chiamarla evoluzione oppure involuzione... Il problema è che la squadra avrebbe dovuto accettare una sfida diversa rispetto all’anno scorso, dopo aver vinto la finale di Tirana. Serviva una crescita di mentalità, di responsabilità, di ambizione. Per esempio se io fossi stato soddisfatto della mia carriera nel 2010, avrei potuto smettere di allenare (l’anno del Triplete con l’Inter, ndr). Per i giocatori vale lo stesso, devono essere più esigenti con loro stessi".