Prima dell'inizio di Udinese-Roma, il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN spiegando le strategie di mercato del club giallorosso: "Prima di tutto voglio dire che siamo contenti che i tifosi oggi siano con noi, è una cosa giusta. Il loro posto è sempre con noi, al nostro fianco. Come abbiamo già detto, non vogliamo fare cose sbagliate e dobbiamo farle con intelligenza. Servono le uscite prima delle entrate. Abbiamo coperto la posizione prioritaria con Devyne Rensch, che è il profilo giovane che vogliamo. Poi vedremo se faremo altri movimenti nell'ultima settimana".

Sulla situazione di Hermoso? Chi state seguendo in difesa?

"Ci sono squadre che sono interessate a Mario Hermoso, abbiamo contatti ma non c'è nulla di fatto e dobbiamo prendere un difensore centrale se va via, anche se abbiamo giocatori versatili come Celik, Rensch e Cristante. Prenderemo comunque un altro se lui va via".

