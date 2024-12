Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha parlato del difensore Jonathan Tah, da tempo finito nel mirino di diversi club, tra cui l'Inter. Di seguito le sue parole a Sky Sports DE: "Abbiamo sempre un dialogo aperto e onesto. È un giocatore importante per noi e anche lui sa che lo stimiamo molto. Non è un fattore importante solo in campo, ma anche nello spogliatoio. Siamo felici che sia con noi".