Ospite di Talksport, Roberto Martinez, ct del Portogallo, ha parlato in maniera approfondita delle caratteristiche che rendono unico Romelu Lukaku, attaccante che ha allenato ai tempi del Belgio e quando era manager dell'Everton: "Ho sempre avuto un legame speciale con Rom, ho sempre voluto vederlo segnare - le parole dello spagnolo -. Ogni giocatore deve avere una qualità eccezionale e Romelu è un bomber: può segnare con il sinistro, con il destro, è potente. Il problema che abbiamo avuto con Romelu, e l'ho visto da allenatore della Nazionale guardando dall'esterno, è che gli hanno sempre chiesto di fare cose che non può fare. Quando inizi a chiedere a un giocatore di fare cose diverse dalle sue eccezionali qualità, ci saranno momenti in cui non si adatta".

Nonostante alcuni momenti di appannamento dovuti a una condizione atletica non ottimale, le statistiche sono sempre state dalla parte dell'interista: "Se guardi i suoi numeri in termini di gol, è il miglior marcatore della storia della Nazionale belga, è stato il miglior marcatore dell'Everton (in Premier League, ndr), numeri d'élite. Poi si parla tanto di come dovrebbe tenere la palla, dovrebbe legare il gioco, dovrebbe fare di più senza palla, penso che sia un peccato quando iniziamo ad analizzare i giocatori da quel punto di vista - ammonisce Martinez -. Non credo che sia mai stato valutato per il suo valore nel Regno Unito nel modo in cui è stato valutato fuori. Penso che sia giusto sottolineare che il numero 9 è il giocatore che deve fare più affidamento sugli altri dieci giocatori, e un buon esempio è rappresentato da Erling Haaland in questa stagione al Man City, chiaramente uno dei migliori marcatori che il calcio abbia mai avuto".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE