"Sono sempre accolto calorosamente quando vengo a Monaco. Ne sono felice", ha detto a margine della Beckenbauer Cup, torneo di leggende del calcio tenutosi al SAP Garden di Monaco di Baviera, Franck Ribery, leggenda del Bayern Monaco, prossimo avversario in Champions League dell'Inter. Ed anche della sfida all'orizzonte tra la squadra di Simone Inzaghi e i bavaresi che l'ex attaccante dice la sua a Sky Sport De.

Come vede la squadra di Kompany?

"È un buon momento per il Bayern Monaco, hanno fatto molto bene col Bayer Leverkusen sia all'andata che al ritorno e hanno sei punti di vantaggio in Bundesliga, quindi direi bene. Spero che possano vincere sia la Bundesliga che la Champions League, per quello che ho visto in questo momento, la strada è quella giusta. Contro l'Inter però non sarà una sfida facile, è una squadra davvero forte. Sta andando bene già da un paio d'anni e ha buoni giocatori, sarà una sfida tra due grandi squadre".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!