Importante retroscena riguardante Marcus Thuram. Il centravanti nerazzurro aveva avuto contatti costanti con il PSG soprattutto nella seconda metà di giugno, ma il club parigino non è riuscito a convincerlo. Thuram ha deciso di declinare - stando a Le Parisien - perché il club non gli garantiva la titolarità e anche per il modo di giocare. Così ha optato poi per l'Inter.