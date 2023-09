Prima il Real Madrid in campionato, poi l'Inter in Champions League. Questo il cammino che attende la Real Sociedad alla ripresa delle ostilità dopo la pausa per le Nazionali. Impegni che Mikel Merino, centrocampista dei Txuri Urdin, non vede l'ora di affrontare, come testimoniato alla Gazzetta dello Sport: "Un sogno, un momento incredibile, ne parlavo giusto qualche giorno fa a casa con la mia famiglia. Loro mostravano un minimo di preoccupazione, io grande entusiasmo. Siamo qui per questo, è ciò che sognavo da bambino: la nazionale, sfidare il Madrid al Bernabeu, giocare la Champions… Sarà complicato, ma la voglia è enorme, e l’attitudine positiva: si gioca sempre per vincere".

Merino analizza poi il primo avversario europeo: "Sarà un autentico partidazo. Non sai mai come prenderlo o analizzarlo: può essere che l’Inter pensi più al derby che a noi, però poi se fanno bene arrivano col morale altissimo. In generale quando inizi a giocare queste partite top la concentrazione resta altissima. Come vedo l'Inter? Molto molto bene. Finalista di Champions, ha iniziato la Serie A in maniera contundente: tre vittorie, nessun gol subito, quasi tre di media quelli segnati, Lautaro Martinez in gran forma e un attacco che ti può matar in qualsiasi situazione. Una squadra messa benissimo in campo con giocatori d’élite in ogni reparto, stanno lavorando in maniera eccelsa. L’affrontiamo con grande voglia, sapendo che abbiamo anche noi una buona rosa e che possiamo competere contro chiunque, con rispetto ma anche con fiducia nei nostri mezzi. Dopo 10 anni siamo tornati in Champions. Ora proveremo ad accorciare i tempi di attesa, date che anche la volta precedente la Champions era arrivata con un intervallo di 10 anni. Vogliamo dimostrare di non essere qui per caso e consolidarci al massimo livello. Ci proviamo".

