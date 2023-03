Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb , Andrea Ranocchia ha parlato anche dell'esperienza condivisa in nerazzurro con Simone Inzaghi . "Ho rosicato perché non abbiamo rivinto il campionato, era il 20esimo Scudetto e avrebbe avuto un significato importante - le sue parole -. Però abbiamo vinto la Supercoppa, la Coppa Italia, ho lasciato comunque con due trofei e va bene così, sono contento. Poi mi è piaciuto molto l'ultimo saluto che mi ha tributato San Siro: molto emozionante, forse uno dei più emozionanti della mia carriera. Sono contento di come è finita con l'Inter. Inzaghi? L'Inter è una squadra forte che con lui ha vinto tre trofei.

Adesso è in semifinale di Coppa Italia, ai quarti di Champions. Poi, certo, dall'Inter ti aspetti sempre che vinca il campionato o comunque che arrivi in fondo a tutte le competizioni. Ma quest'anno per nessuno è facile stare dietro al Napoli che sta disputando un campionato a parte. Bisogna dare anche i meriti a chi è in testa. Il percorso all'Inter di Inzaghi è ottimo, chi gli può dire qualcosa? Al di là del campionato chiuso, ripeto, l'Inter è in corsa nelle altre competizioni. Ci saranno da fare i conti a fine anno, non dopo una sconfitta o una vittoria".