Lunga chiacchierata di Andrea Ranocchia ai microfoni di Radio Sportiva, dove l'ex difensore dell'Inter ha ampiamente parlato di temi che riguardano la sua Beneamata: da Marotta presidente al rinnovo di Lautaro, passando per il futuro della squadra.

L'Inter nasce da lontano?

"Sicuramente. La dirigenza ha fatto un grande lavoro e gli ultimi allenatori hanno messo tutti qualcosa. Ora credo e spero che l'Inter continui a crescere e svilupparsi, negli ultimi 5 anni sono stati fatti passi avanti e ci sta facendo divertire".

L'Inter può stabilizzarsi fra le grandi d'Europa?

"Sì. È una squadra costruita per vincere e stare ad alti livelli anche in Europa. Quest'anno il percorso si è interrotto bruscamente, credo che la società continuerà ad investire".

La difesa è il punto forte della squadra?

"Credo lo sia il gruppo, si vede che ognuno corre per l'altro. C'è un grande legame di gruppo e spero che questo feeling possa solo crescere".

Marotta presidente...

"Sono felice, ha fatto un grande lavoro da quando è arrivato e parlando di calcio è uno dei massimi esponenti in Italia. Sono felice per lui così come per Ausilio e Baccin che hanno fatto un lavoro incredibile".

La nuova proprietà di Oaktree?

"A me dispiace per Steven e la famiglia Zhang. Hanno investito tanto e riportato l'Inter a competere. Loro erano lontani fisicamente, ma quando Steven era qua era quasi come fosse uno di noi. Poi ci sono percorsi finanziari più grandi, ma credo che questa nuova proprietà possa continuare sulla strada di Zhang. Sono imprenditori e continuare a tirare su l'Inter farà solo bene".

Lautaro è vicinissimo al rinnovo...

"Ha fatto un percorso incredibile, la fascia da capitano l'ha fatto maturare ancora di più e sono felice che abbiano trovato un accordo. La cosa bella è che ha un grandissimo feeling con tutti e questo non è poco".

