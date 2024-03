Dagli studi di 'Pressing', in onda ieri sera su Mediaset, Andrea Ranocchia ha suddiviso così i meriti di una squadra vincente: "Nel calcio moderno l'allenatore conta per l'80%, i giocatori per il 20% - il pensiero dell'ex difensore -. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di avere avuto tanti allenatori all'Inter perché ne sono passati diversi negli anni in cui ho giocato a Milano. Ne ho visti tanti bravi, pochi bravissimi e altri che non ti davano niente pur avendo in mano squadre di talento. Per costruire una squadra vincente come Inter, Juve, Milan o Napoli ci vuole tempo, il tecnico è fondamentale in questo senso".

Infine, Ranocchia inquadra così l'uscita di scena della squadra di Inzaghi dalla Champions: "Ciò che non ha funzionato è stata l'andata, una partita andata stradominata ma chiusa solo 1-0. Al ritorno la sfida è stata aperta, ci sono state tante occasioni da una parte e dall'altra".