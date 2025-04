Terminati i quarti di finale delle tre coppe europee, l'Inter arriva alle semifinali come una delle prime cinque squadre in Europa per il coefficiente Uefa. I nerazzurri sono quinti a 111.750 punti, dietro a Real Madrid (143.500), Manchester City (137.750), Bayern Monaco (135.250) e Liverpool (125.500). Subito dietro alla squadra di Inzaghi c'è il Paris Saint-Germain (111.000).

Tra le italiane, ottava la Roma a 104.500, sedicesima l'Atalanta a 82.000, diciannovesimo il Milan a 78.000, ventunesima la Lazio a 76.000, ventiduesima la Juventus a 74.250.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!