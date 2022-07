L'inizio della nuova stagione dell'Inter è ormai alle porte. Nella giornata di mercoledì 6 luglio inizierà ufficialmente l'annata 2022/2023 dei nerazzurri, con la squadra che si ritroverà al Suning Training Centre in memoria di “Angelo Moratti” per l'inizio degli allenamenti. Il club meneghino fa sapere che il ritiro della Prima Squadra è chiuso al pubblico per questioni di sicurezza. Inoltre, per presenza di cantiere in zona adiacente all’ingresso del centro sportivo, sarà inutilizzabile il parcheggio esterno alla struttura.