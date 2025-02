Dopo i rumors delle scorse ore, Ionut Radu per il Venezia non è più un'ipotesi ma una realtà che sta per concretizzarsi. Il portiere classe '97 di proprietà dell'Inter è appena sbarcato nel capoluogo veneto per aggregarsi alla squadra di Eusebio Di Francesco dopo l'infortunio di Filip Stankovic. Intercettato dai colleghi di Gianlucadimarzio.com, all'arrivo insieme all'agente di mercato Federico Pastorello, l'estremo difensore romeno ha brevemente mandato "un saluto a tutti i tifosi del Venezia".

Motivato?

"Sempre".

Su Stankovic:

"Bello ritrovarlo, per me è un fratello".

