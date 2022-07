Il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, dopo la parentesi deludente vissuta al Chelsea, è stata accolta come la migliore delle notizie da Roberto Martinez, ct del Belgio, a maggior ragione in previsione del Mondiale in programma da novembre a dicembre: "Ogni volta che vedo un giocatore sorridere, sono felice come allenatore. E Romelu ha sorriso molto nelle ultime settimane - ha dichiarato l'ex allenatore dell'Everton a Het Nieuwsblad -. Non può che essere un buon segno. A volte, per qualche motivo, le cose non funzionano in un club, esattamente come è successo Romelu al Chelsea. Era ora di trovare una soluzione e penso che sia pronto per una grande sfida. Ha lasciato l'Inter dopo aver vinto lo scudetto, le aspettative saranno alte, ma è una cosa di cui ha bisogno".