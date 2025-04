Manuel Neuer non ci sarà contro l'Inter. La defezione è certa, secondo la BIld: a giocare contro i nerazzurri sarà Jonas Urbig. Secondo il quotidiano tedesco l'estremo difensore titolare ha provato a rimettersi in sesto in tempo, ma non è in grado di allenarsi per via dell'infortunio.

Spera di tornare comunque a disposizione a breve, ma resta in dubbio per la partita contro l'Heidenheim del prossimo weekend. Sarebbe invece certamente a disposizione nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse disputare le semifinali di Champions League.