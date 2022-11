Nel Gruppo A del Mondiale resta tutto in dubbio fino all'ultima giornata. Nel secondo impegno in Qatar, infatti, l'Olanda dell'interista Denzel Dumfries (in campo per tutta la partita, a differenza del compagno di club Stefan de Vrij) non va oltre l'1-1 contro l'Ecuador: all'iniziale vantaggio di Gakpo risponde il solito Enner Valencia.

Gli Oranje ed i sudamericani si trovano appaiati in testa a 4 punti, con il Senegal a 3 e il già eliminato Qatar (prossimo avversario degli olandesi) ultimo a 0.