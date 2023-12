Non poteva esserci finale di anno migliore per l'Inter Primavera, capace di stendere 4-1 i campioni d'Italia del Lecce interrompendo una striscia di cinque 1-1 consecutivi. Sul successo largo conquistato contro i salentini, che ha permesso ai nerazzurrini di chiudere il 2023 in vetta alla classifica, c'è anche la firma di capitan Aleksander Stankovic, autore del gol del momentaneo 1-0 con una splendida punizione dal limite dell'area: "Tre punti che in campionato mancavano da troppo tempo! Chiudere il 2023 con un gol così è ancora più bello", il messaggio del figlio d'arte su Instagram.