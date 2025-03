Si fermano un po' tutte in vetta al campionato Primavera 1. Dopo la sconfitta della Fiorentina in casa con la Juventus e il pari nel derby tra Milan e Inter, cade a Cagliari la Roma capolista di Gianluca Falsini, ribaltata dalla compagine rossoblu che si è imposta per 2-1 grazie ai gol di Achour e Trepy dopo l'iniziale vantaggio capitolino firmato da Romano. In seguito a questa sconfitta, quindi, l'Inter ha guadagnato un punto sui giallorossi, fermi a 61, coi nerazzurri a 59 e il Sassuolo terzo a 57 davanti alla Fiorentina. Una lotta per il vertice, quindi, sempre più infiammata.