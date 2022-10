Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, è stato premiato oggi nell'ambito del Premio Scopigno-Pulici presso il Salone d'Onore del Coni come miglior direttore di un vivaio. 'Da anni coltiva, costruisce e forma, come uomini ancor prima che calciatori, i migliori talenti del nostro sport più amato. Se il settore giovanile dell’Inter è un gioiello il merito è soprattutto suo", la motivazione del riconoscimento che Samaden ha commentato così dal palco: “Il lavoro nel settore giovanile è quello di tante persone. Credo che sia anche molto importante il lavoro delle società dilettantistiche che fanno crescere i giovani talenti". Il premio gli è stato dato da Luigi Boccia, teamwear and Sponsorship Manager di Umbro Italia